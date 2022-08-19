Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 августа

1. АРЕСТОВИЧ И ЖДАНОВ КАК ЛОМЫ ОПЕРЕДИЛИ ЗАЛУЖНОГО И РЕЗНИКОВА, ЛИДЕР – ЗЕЛЕНСКИЙ: ОПРОС. Президента Владимира Зеленского в июле называли человеком, дающим достоверную информацию, которая заслуживает доверия, вдвое больше украинцев, чем ближайшего "конкурента" – внештатного советника главы Офиса президента, видеоблогера Алексея Арестовича (подробнее).

2. ПЕРВЫЙ КОРВЕТ ДЛЯ УКРАИНСКОГО ФЛОТА БУДЕТ НАЗВАН В ЧЕСТЬ ГЕТМАНА ИВАНА МАЗЕПЫ. Первый корвет класса Ada для Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины будет носить имя гетмана Ивана Мазепы. Об этом говорится в указе Владимира Зеленского.

Как объясняется в тексте документа, это сделано "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля".



Справка: В прошлом сентябре в Стамбуле заложили киль для первого корвета.

Для Украины их строят с учетом возможности перевооружения на новые образцы вооружения и с возможностью использования вооружения различных производителей.







Корабли будут оснащены современной системой боевого управления, навигацией, гидролокатором и системой РЭБ, есть ангар для вертолета или беспилотных комплексов. Предусмотрена палубная площадка для вылета и посадки летательных аппаратов.



3. ВОЛОНТЕРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ГОД "КУПИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ СПУТНИК" ДЛЯ ВСУ. Волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE (подробнее).

4. ОККУПАНТЫ УГРОЖАЮТ ОСТАНОВИТЬ ЗАЭС, ЭТО УСИЛИТ УГРОЗУ РАДИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЫ – ЭНЕРГОАТОМ. После отключения генераторов Запорожской АЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для охлаждения ядерного топлива в случае обесточивания станции, а это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы .

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ГУТЕРРИШЕМ И СКАЗАЛ ЕМУ, ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ООН ПО ЗАЭС 18 августа президент Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и призвал его сделать то, что должна делать Организация – обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.

Собеседники договорились "продолжать координацию" по вывозу украинского зерна через разблокированный морской коридор на Черном море. Обсудили возможные направления развития этого процесса.





"Увеличение количества судов, безопасно экспортирующих украинское продовольствие, является глобальной потребностью", – пишут на сайте Офиса президента.





Были подняты вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, а также освобождения из плена военнослужащих и медиков. Гутерриш рассказал, что ООН делает для установления фактов в Еленовке, где РФ убила украинских военнопленных. Зеленский предложил включить в мандат миссии ООН соблюдение Россией договоренностей по выводу защитников Азовстали и предусмотреть обеспечение безопасности и прав военнопленных.













Как пишут в Офисе президента, генсек ООН "заверил в предоставлении необходимой прямой помощи" украинцам, чтобы те нормально перезимовали.

6. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ОБЪЯВИЛИ ЗАВТРА "ВЫХОДНОЙ" НА ЗАЭС: МОГУТ ГОТОВИТЬ ТЕРАКТ – РАЗВЕДКА. На 19 августа российские оккупанты могут готовить провокацию на Запорожской атомной электростанции, вплоть до реально теракта на объекте.

По данным ГУР, на завтра захватчики объявили "неожиданный выходной", то есть на АЭС по их замыслу в этот день будет находиться только оперативный персонал – всем остальным сотрудникам вход будет закрыт.





Также известно, пишет разведка, что представители Росатома, которые в последнее время постоянно находились на станции, "срочно покинули территорию объекта".





"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов ЗАЭС могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте", – предостерегли в разведке.

