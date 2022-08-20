Половина самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя

Взрывы на авиабазе в Новофедоровке, во временно оккупированном россиянами Крыму, которые прогремели под Саками 9 августа, вывели из строя "более половины" боевых самолетов морской авиации ЧФ РФ. Об этом заявил "западный чиновник, пожелавший остаться анонимным", пишет Reuters.

"Сейчас мы оцениваем, что события на аэродроме Саки вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал собеседник агентства.

По его мнению, Силы обороны Украины сейчас последовательно добиваются "кинетического эффекта" глубоко в тылу оккупантов, чем существенно влияют на логистическую поддержку войск врага и оказывают "значительное психологическое воздействие на российское руководство".

Чиновник сказал, что ЧФ РФ "с трудом пытается быть чем-то большим, чем флотилией береговой охраны", которая лишь изредка наносит ракетные удары. По его оценке, ни о каких попытках высадки десанта в Одессе речь уже не идет.

По мнению анонима, война сейчас находится "в моменте, близком к операционному застою".

"Сухопутные войска ни одной из сторон не обладают достаточным сосредоточением наземной боевой мощи, чтобы начать эффективные наступательные действия, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", – сказал чиновник.