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28 августа 22, 18:31
Землю накриє сильна магнітна буря. Найнебезпечніші дати
магнітна буря
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У вересні Землю накриє декілька магнітних бур різної потужності

 Метеозалежним людям ці періоди пережити важко, але є поради, які допоможуть уникнути негативного впливу сонячних спалахів.

Про це повідомили в Meteoagent.

Метеорологи зазначили, що у зв'язку з надмірною активністю Сонця магнітні бурі на Землі відбудуться 3, 4 і 5 вересня з індексом 6 (високий).

Зокрема, у цей період варто бути обережними, адже бурі негативно впливають на стан здоров'я людей.

Також 13 та 16 вересня очікуються середні магнітні бурі. У такий період краще відмовитися від важкої, жирної їжі, алкоголю та енергетичних напоїв.

Варто зауважити, що прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світу, тому він дає точні результати.

Як магнітні бурі впливають на організм

У зону ризику метеоудару потрапляють вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найбільша ймовірність впливу стосується людей, які мають проблеми із серцем або судинами. 

Під час магнітних бур може почати боліти голова й суглоби. З'являються проблеми з тиском, серцем та сном. Також у цей період може проявлятися апатія, агресія, неспокій та страхи. 

У такі дні варто забезпечити собі повноцінний сон та не перевтомлюватися. Необхідно скоротити емоційні та фізичні навантаження, більше відпочивати.
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