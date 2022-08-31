Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.51
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 августа 22, 10:15
Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС
МАГАТЭ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Группа из 14 экспертов МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС, сообщает Deutsche Welle. 

Группа инспекторов МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси автомобильной колонной рано утром 31 августа выехала из Киева к временно оккупированной россиянами атомной станции. 

Гросси сообщил агентству dpa, что миссия проведет на ЗАЭС "несколько дней".

Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев 30 августа.  

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 
5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

29 августа МИД перечислил три задачи, которые стоят перед миссией МАГАТЭ: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

 30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.
liga.net
Ещё по теме:
МАГАТЭ оказывает давление на Иран
Гендиректор МАГАТЭ прибудет в Россию
Известен текст секретного договора МАГАТЭ с Ираном
РФ из-за Крыма не поддержала резолюцию по МАГАТЭ в ООН
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Крым: В Красногвардейском районе крупный пожар. Видео
noimageМагнітні бурі в вересні: названо найнебезпечніші дати
noimageРФ ночью выпустила три ракеты по Харькову. Две не долетели
noimageВ Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА
noimageВ Раде появилось два новых нардепа от фракции Слуга народа
Лента новостей