Миссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС, сообщает Deutsche Welle.
Группа инспекторов МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси автомобильной колонной рано утром 31 августа выехала из Киева к временно оккупированной россиянами атомной станции.
Гросси сообщил агентству dpa, что миссия проведет на ЗАЭС "несколько дней".
Группа из 14 экспертов МАГАТЭ прибыла в Киев 30 августа.СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире.
30 августа Михаил Подоляк сообщил, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на Запорожскую АЭС.