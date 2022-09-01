Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.55
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 августа 22, 22:15
Херсон. Военные РФ и сотрудники ФСБ устроили перестрелку
Российские оккупанты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Военные армии России и сотрудники ФСБ РФ устроили перестрелку в Херсоне – трое убиты, двое ранены, один сбежал, говорится в отчете Следкома

В июне российские военные и сотрудники ФСБ РФ устроили перестрелку в одном из кафе временно оккупированного Херсона, трое из них погибли. Об этом сообщает Yahoo News, в распоряжении которого оказался отчет Следственного комитета РФ об инциденте.

Перестрелка произошла 19 июня, около 20:00, говорится в отчете. Трое сотрудников ФСБ – Игорь Якубинский, Сергей Привалов и Д. А. Бородин – вошли в кафе на проспекте Ушакова. Там выпивали российские контрактники –  сержант Сергей Обухов и младший сержант Игорь Судин из восьмого артиллерийского полка Черноморского флота РФ.

Сотрудники ФСБ упрекнули военных за пьянство в военной форме и с оружием, однако Обухов в ответ выстрелил из пистолета в пол, говорится в документе. После этого ФСБшник Привалов попытался выхватить пистолет, а Судин начал стрелять из Ак-74 – Якубинский и Привалов открыли ответный огонь.

В результате перестрелки контрактник Обухов, сотрудники ФСБ Привалов и Якубинский были убиты на месте, говорится в отчете. Бородин и Судин были госпитализированы в госпиталь в оккупированном Севастополе. Еще один сотрудник ФСБ, имя которого не раскрывается, скрылся с места инцидента.

Этот инцидент является одним из примеров проблем с дисциплиной у российских военных на временно оккупированных территориях, считают журналисты.

В июльском перехвате разведки говорилось, что один из оккупантов "набил морду" генералу.
liga.net
Ещё по теме:
Военного РФ подстрелили свои же, когда он спасал украинцев
Россияне ночью завели новую колонну, им устроили Чернобаевку
"А мы ждем ВСУ". Как Херсон выживает под оккупацией
Арестович: Мы освободим Херсон и Мелитополь военным путем
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 1 сентября – ГУР
noimageСергей Рахманин: "Зеленский и Залужный – на своем месте"
noimageСБУ передала в суд дело организаторов госпереворота
noimageСША готовят новую военную помощь Украине – Белый дом
noimageКрым: В Красногвардейском районе крупный пожар. Видео
Лента новостей