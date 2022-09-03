Донбасс. Зенитчики ВСУ сбили еще одного "Аллигатора

Украинские военные сбили вертолет Ка-52 на Донбассе. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Вертолет с названием "Аллигатор" был сбит зенитным ракетным подразделением около 10:30 в Донецкой области. Кроме него, уничтожен российский беспилотник "Форпост".

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн.