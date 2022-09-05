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Новости
Украина
4 сентября 22, 23:26
ВСУ освободили три населенных пункта на юге и Донбассе
ВСУ
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ВСУ освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов на юге и Донбассе, сообщил Зеленский в сегодняшнем видеообращении

Украинские военнослужащие освободили от российских оккупантов несколько населенных пунктов на юге и Донбассе, а на одном из направлений продвинулись вперед и заняли определенные высоты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня провел новое заседание Ставки верховного главнокомандующего, и там прозвучали "хорошие доклады".

Зеленский поблагодарил бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области – освобожден населенный пункт. Какой именно – президент не уточнил.

Также, по его словам, 54-я бригада ВСУ на направлении Лисичанск-Северск "сделала хорошие шаги", продвинулась вперед и заняла определенные высоты.

"Хочу отметить также 42-й отдельный мотопехотный батальон – благодаря его героическим действиям освобождены два населенных пункта на юге нашего государства", – сказал Зеленский.

В видеообращении он отметил, что сегодня – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Зеленский заявил, что Украина освободит всю свою территорию и всех своих людей, а украинский полуостров после деоккупации станет "одним из лучших, комфортных мест в Европе – Крым этого заслуживает".


29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.  

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий. Сегодня Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву". 
liga.net
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