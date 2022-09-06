"Народные Байрактары" уже в Украине

Гендиректор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар подтвердил, что подаренные три беспилотника Bayraktar TB2, на покупку которых собирал деньги фонд Сергея Притулы, уже находятся в Украине.

"Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине", – сказал Байрактар корреспонденту агентства Укринформ на международной выставке оборонной промышленности а польском Кельце.

По словам гендиректора Baykar, турецкая компания тоже хотела присоединиться к акции по сбору средств на беспилотники, поэтому было принято решение не брать деньги, а согласовать с организаторами, что собранные средства будут потрачены на гуманитарные проекты.

Байрактар добавил, что в октябре Baykar бесплатно поставит в Украину еще один Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Польше.





24 июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Турецкая Baykar решила бесплатно передать эти беспилотники Украине, вместо них волонтеры купили космический спутник для ВСУ.





22 августа Гендиректор Baykar Makina Халук Байрактар подтвердил, что подготовка строительства завода по производству беспилотников в Украине идет в соответствии с принятым графиком.