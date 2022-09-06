"Народные Байрактары" уже в Украине

Гендиректор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар подтвердил, что подаренные три беспилотника Bayraktar TB2, на покупку которых собирал деньги фонд Сергея Притулы, уже находятся в Украине.
"Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине", – сказал Байрактар корреспонденту агентства Укринформ на международной выставке оборонной промышленности а польском Кельце.
По словам гендиректора Baykar, турецкая компания тоже хотела присоединиться к акции по сбору средств на беспилотники, поэтому было принято решение не брать деньги, а согласовать с организаторами, что собранные средства будут потрачены на гуманитарные проекты.
Байрактар добавил, что в октябре Baykar бесплатно поставит в Украину еще один Bayraktar TB2, на который собирали деньги в Польше.28 мая литовский телеведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для ВСУ.