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Новости
Украина
6 сентября 22, 22:21
Ковинька, Халепа,Трясця. Притула показал народные Байрактары
Ковинька, Халепа,Трясця
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Три Bayraktar TB2, на которые украинцы собирали деньги летом, уже в Украине

Волонтер Сергей Притула показал три "Байрактора", подаренные турецкой компанией Baykar Makina после того, как украинцы собрали на них более 600 млн грн. По словам Притулы, они получили названия Ковинька, Халепа и Трясця.

На каждом из трех бортов есть наклейки со словами "Народный Байрактар" и рисунком специального орнамента вышивки.

"Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас мог их коснуться, но, к сожалению, в наших условиях это невозможно. Мы не можем, как наши литовские коллеги, выставить на аэродроме, чтобы все пришли, потрогали, пофоткались. Я обнимаю их за вас", — пошутил Притула.

Он добавил, что надеется в скором времени увидеть видео ударов по российским оккупантам, снятым этими "Байрактарами".


24 июня волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar. Турецкая Baykar решила бесплатно передать эти беспилотники Украине, вместо этого волонтеры купили космический спутник для ВСУ. 

5 сентября гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что все три Bayraktar TB2, на покупку которых собирал деньги фонд Сергея Притулы, уже находятся в Украине.
liga.net
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