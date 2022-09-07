Ковинька, Халепа,Трясця. Притула показал народные Байрактары

Волонтер Сергей Притула показал три "Байрактора", подаренные турецкой компанией Baykar Makina после того, как украинцы собрали на них более 600 млн грн. По словам Притулы, они получили названия Ковинька, Халепа и Трясця.

На каждом из трех бортов есть наклейки со словами "Народный Байрактар" и рисунком специального орнамента вышивки.

"Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас мог их коснуться, но, к сожалению, в наших условиях это невозможно. Мы не можем, как наши литовские коллеги, выставить на аэродроме, чтобы все пришли, потрогали, пофоткались. Я обнимаю их за вас", — пошутил Притула.

Он добавил, что надеется в скором времени увидеть видео ударов по российским оккупантам, снятым этими "Байрактарами".



