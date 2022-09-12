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Новости
Украина
12 сентября 22, 18:01
На ТЭС в Харьковской области погибли четыре энергетика
Герман Галущенко
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Во время обстрела оккупантами Змиевской ТЭС в Харьковской области, по предварительной информации, погибли четыре энергетика

Вчера, 11 сентября, во время обстрела оккупантами Змиевской ТЭС в Харьковской области, по предварительной информации, погибли четыре энергетика, еще трое получили ранения. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Вчера произошел один из самых массовых обстрелов энергетической инфраструктуры. Были обстреляны Змиевская ТЭС и три подстанции высокого напряжения, обесточены 40 подстанций различного напряжения, отключены 2 воздушные линии 750 кВ, 5 воздушных линий 330 кВ", – написал он.

Сотни тысяч украинцев оставались без света в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Донецкой областях.

Однако, по данным Галущенко, уже через 40 минут свет начал возвращаться в дома украинцев. Все основные линии были заживлены через 4,5 часа. Полностью восстановлено электроснабжение потребителям Полтавской, Донецкой области, сейчас еще остаются обесточенными 1700 потребителей в Сумской, около 3000 – в Днепропетровской и 12000 – в Харьковской областях. Работы по восстановлению продолжаются.

По словам министра, для противостояния последствиям таких атак ускоряется реагирование, отрабатываются механизмы резервного питания, обеспечение материалами для этого и организация взаимопомощи всех компаний энергосектора – для максимальной эффективности и скорости работы.


Сегодня российские оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода.
liga.net
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