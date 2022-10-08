Украина поддержала Японию в споре с РФ - Зеленский

Верховная Рада Украины заявила о поддержке позиции Японии в отношении ее северных окраин. В пятницу, 7 октября, украинские депутаты приняли проект постановления, в котором Курильские острова признаются оккупированной Россией территорией.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 депутатов ВРУ.

"Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее северными территориями, пока находящимися под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять подобные решения", - сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Также глава государства отметил, что войной против Украины и против международного правопорядка Россия поставила себя в условия, при которых это теперь только вопрос времени - реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем Кремля.

"Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись и мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчиком. Верю, и для наших партнеров справедливость будет восстановлена", - сказал Зеленский.

Напомним, Япония впервые за 19 лет назвала Курилы незаконно оккупированными Россией.