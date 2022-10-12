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Новости
Украина
11 октября 22, 22:56
Из плена вернули 32 украинских воина и тело израильтянина
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Из российского плена удалось освободить 32 украинских воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки

Из российского плена удалось освободить 32 украинских воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки, воевавшего за Украину. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие считались пропавшими без вести.

"У каждого пленного своя история. Есть "разрывающие" изнутри", – написал Ермак.

По его словам, погибший израильтянин Дмитрий Фиалка последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). "Он воевал за Украину, именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети. На фронт ушел добровольцем", – рассказал глава ОП.

Также освободили рядового, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери, сообщил Ермак.

Сейчас бойцы проходят медицинский осмотр, будут восстанавливаться, увидят своих родных.

Ермак поблагодарил за отличную работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

11 октября состоялась очередная передача Украине тел погибших военнослужащих.
liga.net
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