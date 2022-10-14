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Новости
Украина
13 октября 22, 18:35
Из плена освободили 20 украинских защитников
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Среди освобожденных украинцев - солдаты и сержанты и один офицер. старшему из освобожденных воинов – 49 лет, самому младшему – 19 лет.

Между Украиной и Россией произошел очередной обмен пленными. Домой вернулись 20 защитников Украины. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что среди них 14 – воинов ВСУ, 4 бойца ТРО, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.

Россияне содержали пленных в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

«Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», - написал Ермак.

В Минобороны РФ также сообщили о возвращении 20 российских военнопленных.

"Всем им оказывается психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки их доставят в ведомственные медучреждения для лечения и реабилитации", - цитируют российские Telegram-каналы сообщение Минобороны РФ.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными сообщили, что среди освобожденных украинцев - солдаты и сержанты и один офицер.
Korrespondent
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