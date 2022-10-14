Из плена освободили 20 украинских защитников

Между Украиной и Россией произошел очередной обмен пленными. Домой вернулись 20 защитников Украины. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что среди них 14 – воинов ВСУ, 4 бойца ТРО, один нацгвардеец и один военнослужащий ВМС.

Россияне содержали пленных в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

«Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, все счастливы быть на родной земле. Их очень ждали дома. Часто это жены и родители, а многих ждут дети», - написал Ермак.

В Минобороны РФ также сообщили о возвращении 20 российских военнопленных.

"Всем им оказывается психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки их доставят в ведомственные медучреждения для лечения и реабилитации", - цитируют российские Telegram-каналы сообщение Минобороны РФ.