Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.31
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 октября 22, 22:59
Украина дала МККК три дня, чтобы отправить миссию в Еленовку
Андрей Ермак
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина дала Красному Кресту три дня, чтобы отправить миссию в Еленовку.

Украина дала Красному Кресту три дня для направления миссии МККК в колонию в Еленовке, где россияне удерживают украинских пленных. О поставленном "безальтернативном требовании" сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что во временно оккупированной Еленовке Донецкой области в конце июля в результате российского теракта были убиты более 50 защитников Украины.

Этот вопрос сегодня обсуждался украинской стороной с представителями МККК и других международных организаций.

"Я не понимаю, почему в течение всего этого периода до сих пор в Еленовку не прибыла миссия Красного Креста. Нет времени ждать, поскольку речь идет о человеческих жизнях", – заявил Ермак.

Украина призвала, чтобы не позднее трех дней миссия Красного Креста с международными медиа прибыли в Украину, даже если до этого срока не будет подтверждения со стороны России.

"А мы уверены, что Россия не заинтересована в том, чтобы правда была известна. Мы призываем отправить миссию, которая будет находиться на линии фронта, пока Россия не выдаст эти разрешения. Призываем до 17 октября решить поднятый вопрос и направить миссию МККК", – заявил Ермак.

Он добавил, что в противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для решения этого вопроса. Глава ОП отметил, что может быть найден вариант, как сформировать экспертную группу, готовую выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал видео сегодняшнего совещания:

10 октября агентство Reuters сообщило, что Международный комитет Красного Креста временно приостановил работу в Украине по соображениям безопасности. Однако офис украинского общества МККК заявил, что продолжает свою работу. Сегодня Зеленский заявил, что Красный Крест "не может дойти" к украинским пленным в течение всех восьми лет войны.
liga.net
Ещё по теме:
В Берлине договорились о продолжении обмена
Разведение сил готовится еще на 4 участках на Донбассе
Ермак прибыл в Берлин на нормандскую встречу
Выводы по итогам блокировки каналов Медведчука
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы
noimageЗеленский объяснил, с кем в РФ он готов вести переговоры
noimageВСУ ударили по 16 местам сосредоточения оккупантов
noimageОккупанты разрушили 10 энергообъектов на Сумщине - ОВА
noimageИз плена освободили 20 украинских защитников
Лента новостей