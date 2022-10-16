Украинцам объяснили, как обезопасить себя от иранских дронов

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовали инструкцию, как обезопасить себя от иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну", — заявили в Министерстве.

Инструкция включает пять пунктов:





Если услышите этот звук, необходимо спрятаться в специально оборудованных укрытиях. Подойдут также подвалы, подземные паркинги, цокольные этажи домов и переходы. В крайнем случае нужно воспользоваться правилом "двух стен".





Не оставайтесь в транспорте: выйдите и отбегите от дороги, чтобы найти укрытие.





Пытайтесь отыскать укрытие подальше от военных и стратегических объектов, а также административных учреждений.



