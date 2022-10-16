Украинцам объяснили, как обезопасить себя от иранских дронов

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовали инструкцию, как обезопасить себя от иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну", — заявили в Министерстве.
Инструкция включает пять пунктов:Движок Shahed громкий, при приближении он напоминает работу мотора мопеда или бензопилы.
Напомним, РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе.
Поврежден объект критической инфраструктуры.