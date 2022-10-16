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Новости
Украина
16 октября 22, 21:07
Украинцам объяснили, как обезопасить себя от иранских дронов
дрон-камикадзе Shahed-136
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Министерство по вопросам реинтеграции обнародовало инструкцию для украинцев, как обезопасить себя от иранских дронов-камикадзе.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовали инструкцию, как обезопасить себя от иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Немалый ущерб объектам нашей критической инфраструктуры наносят вражеские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Значительную опасность они представляют и для гражданских: дроны-камикадзе могут нести несколько десятков килограммов взрывчатки и при попадании создают мощную ударную волну", — заявили в Министерстве.

Инструкция включает пять пунктов: 

Движок Shahed громкий, при приближении он напоминает работу мотора мопеда или бензопилы. 

Если услышите этот звук, необходимо спрятаться в специально оборудованных укрытиях. Подойдут также подвалы, подземные паркинги, цокольные этажи домов и переходы. В крайнем случае нужно воспользоваться правилом "двух стен". 

Не оставайтесь в транспорте: выйдите и отбегите от дороги, чтобы найти укрытие. 

Пытайтесь отыскать укрытие подальше от военных и стратегических объектов, а также административных учреждений. 

Не прячьтесь в подъездах, под арками, на лестничных площадках, в подвалах панельных домов, возле автомобильной техники или заправок и так далее.

Напомним, РФ атаковала Киевскую область дронами-камикадзе.

Поврежден объект критической инфраструктуры.
Korrespondent
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