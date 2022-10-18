По Украине нанесено 9 ракетных и 39 авиаударов

За сутки 17 октября оккупанты нанесли по Украине девять ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО, а также атаковали дронами-камикадзе. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелечье Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение дронов-камиказде с территории Беларуси, - сообщили в Генштабе.

На других направлениях россияне совершали обстрелы:





- на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище;





- на Краматорском направлении - из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка;





- на Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.





На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них - Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.



