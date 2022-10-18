По Украине нанесено 9 ракетных и 39 авиаударов

За сутки 17 октября оккупанты нанесли по Украине девять ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО, а также атаковали дронами-камикадзе. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелечье Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение дронов-камиказде с территории Беларуси, - сообщили в Генштабе.
На других направлениях россияне совершали обстрелы:- на Северском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;
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Напомним, за сутки 17 октября подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.
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