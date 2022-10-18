Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
35.67
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 октября 22, 21:04
По Украине нанесено 9 ракетных и 39 авиаударов
ракета
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Генштабе отметили, что за сутки под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов.

За сутки 17 октября оккупанты нанесли по Украине девять ракетных и 39 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов с РСЗО, а также атаковали дронами-камикадзе. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что под вражеский огонь попали районы более 25 населенных пунктов. Среди них - Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрелечье Харьковской области; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области; а также другие населенные пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет. Проводится плановая ротация подразделений Вооруженных сил Беларуси, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение дронов-камиказде с территории Беларуси, - сообщили в Генштабе.

На других направлениях россияне совершали обстрелы:

- на Северском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области; 

- на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище; 

- на Краматорском направлении - из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка; 

- на Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики совершали обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. 

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреляли более 25 населенных пунктов. Среди них - Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки. 

На Южнобужском направлении россияне осуществляют оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливаются объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Ракетный террор России: когда закончатся снаряды

Напомним, за сутки 17 октября подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

 

Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Korrespondent
Ещё по теме:
СБУ задержала корректировщиков ракетных ударов РФ по Киев
Дизайнер интерьера поможет сделать ремонт мечты
Система ПВО Киева пополняется и укрепляется
Лубинец: Мы знаем все о том, кто кастрировал пленного
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
МИД обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины
Лента новостей