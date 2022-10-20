Зеленский считает санкции ЕС против Ирана недостаточными

Президент Владимир Зеленский благодарен Евросоюзу за введение санкций против трех физических лиц и одной компании за поставку иранских дронов-камикадзе России, однако считает, что этого недостаточно. Об этом он сказал 20 сентября, выступая по видеосвязи перед Европейским советом.

Зеленский заявил, что ответом Запада на российские атаки по объектам энергоснабжения, которые в итоге провоцируют выезд украинцев в страны Европы, должны стать поставки Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более защищенным будет украинское небо, тем стабильнее будет жизнь во всей Европе, сказал президент.

Вторым ответом Запада, как заявил Зеленский, должны стать "новые и мощные" санкции против России и против Ирана – за сообщничество с государством-террористом. Он подчеркнул, что украинские силы уничтожили более 200 иранских дронов, а десятки из них все же попали в цели, однако Иран все еще врет, что не поставляет РФ беспилотники.

"Россия должна заплатить за этот террор, и это должно быть отображено в девятом санкционном пакете ЕС. Иран должен быть лишен любой возможности и даже желания поставлять хоть кому-то такие дроны. Хорошо, что уже есть первый шаг, но несколько лиц и компаний – это еще не ответственность. Нужны более системные шаги", – заявил Зеленский.





По данным Генштаба ВСУ, с 10 октября войска РФ применили против Украины 176 иранских дронов-камикадзе. Это в два с половиной раза больше, чем в первую декаду месяца.