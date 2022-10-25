В Украине началось солнечное затмение. Максимальной фазы оно достигнет в примерно в 13:41. В сети уже публикуют фото неба.

В это время Луна закроет диск Солнца на 57%.

Уникальное явление началось во Львове в 12:17.

В то же время, максимальное затмение - 69% солнечного диска - будет в Харькове.

Стоит отметить, что нельзя наблюдать за затемнением через бинокль, телескоп, какие-либо очки, в частности солнцезащитные. Это может повредить глаза. Лучше выбрать закопченное стекло.

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