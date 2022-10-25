Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.07
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 октября 22, 13:37
В Украине началось солнечное затмение
солнечное затмение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уникальное явление началось в 12:17. Максимальное затмение можно будет увидеть в Харькове.
Уникальное явление началось в 12:17. Максимальное затмение можно будет увидеть в Харькове.

В Украине началось солнечное затмение. Максимальной фазы оно достигнет в примерно в 13:41. В сети уже публикуют фото неба.

В это время Луна закроет диск Солнца на 57%.

Уникальное явление началось во Львове в 12:17.

В то же время, максимальное затмение - 69% солнечного диска - будет в Харькове.

Стоит отметить, что нельзя наблюдать за затемнением через бинокль, телескоп, какие-либо очки, в частности солнцезащитные. Это может повредить глаза. Лучше выбрать закопченное стекло.

Читайте также: СОНЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ 25 ЖОВТНЯ: ЧИ БУДЕ ВИДНО В УКРАЇНІ

Korrespondent
Ещё по теме:
День в фотографиях: 20 марта 2015 года (ФОТО)
"Кровавая Луна" взошла над Землей
Уникальное полное солнечное затмение произойдет 9 марта
В конце зимы произойдет солнечное затмение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский предложил распространить опыт Крымской платформы
noimageШтайнмайер прибыл в Украину
noimageСуд арестовал президента Мотор Сич. Фото
Лента новостей