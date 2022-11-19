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Новости
Украина
19 ноября 22, 14:19
Зеленский рассказал о намерениях Кремля
Зеленский
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Президент отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на "мир".

РФ сейчас ищет возможности добиться "короткого перемирия". Оккупанты планируют восстановить силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

"Само по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию", - отметил Зеленский.

Он также отверг любые мнения об уступках украинской территории или суверенитете в обмен на "мир".

"Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию. Настоящий длительный и откровенный мир может стать результатом только полного уничтожения российской агрессии", - подчеркнул президент.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что территориальные компромиссы с Россией приведут к тому, что война станет инструментом в международных отношениях. По этой причине Украина не пойдет на подобный шаг. 

Напомним, в Белом доме отвергли слухи, что США давят на Киев по поводу переговоров с РФ. Как отметил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале мирных переговоров с Россией.
Korrespondent
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