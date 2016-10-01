В Киеве установят восемь тысяч видеокамер

На улицах столицы планируют установить восемь тысяч камер видеонаблюдения. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко - сообщает пресс-служба КГГА. По причине военных действий на Донбассе большое количество незарегистрированного оружия сейчас - на руках у граждан.

Криминогенная ситуация в столице изменилась не в лучшую сторону, потому было увеличено финансирование программы "Безопасная столица", в рамках которой будет установлено сперва четыре тысяч камер видеонаблюдения, а затем планируют установить восемь тысяч камер - отметил мэр.

Как сообщалось, в КГГА обещали установить видеокамеры во всех школах.