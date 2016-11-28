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Экономика и Финансы
28 ноября 16, 11:05
Гройсман на этой неделе утвердит концепцию реформы Минздрава
Минздрав
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Уже на этой неделе Кабинет министров Украины утвердит концепцию реформы Министерства здравоохранения.

Это очень важная системы, которая сегодня находится в сложном положении. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что подобное решение широко обсуждалось среди многих экспертов и общественности, а результатом подобных изменений станет увеличение продолжительности жизни и профилактика болезней, а также повышение социальных стандартов для медиков, техническая модернизация.

Однако для этого необходимо время, но правительство сможет повторить успех других стран, - заверил Гройсман. Он также напомнило, что на последнем заседании правительства было принято решение о масштабной дерегуляции. Министры отменили 367 разных нормативно-правовых актов, которые регулировали бизнес и делали это не достаточно эффективно.

На этой неделе мы планируем вынести на рассмотрение правительства и утвердить концепцию реформы системы здравоохранения, - пояснил глава правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Министерство здравоохранения и представители публичной инициативы заключили меморандум о сотрудничестве в разработке эффективной электронной системы здравоохранения (e-health).
URA-Inform
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