Южанина: Аграриям точно не вернут льготный НДС

В Украине спецрежим НДС для аграриев возвращать не будут. Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, пишет Hubs.

"Спецрежим отменен, и к этой норме мы не сможем вернуться — это уже однозначно. Потому что это решение, которое мы и правительство приняли согласно требованиям дотации для сельхозпроизводителей определенных направлений в размере 5,5 млрд грн", — подчеркнула Нина Южанина.

По ее словам, госпомощь будет предусмотрена для аграриев, которые занимаются выращиванием КРС, садоводством, овощеводством и т. д.

Как писало Delo.UA, специальный режим налогообложения предусматривает право сельхозпредприятия оставлять в своем распоряжении сумму НДС, начисленную ему на стоимость поставленных товаров и услуг, а не платить ее в бюджет. Льготы по спецрежиму НДС были введены в 1999 году для поддержки сельхозпроизводителей.

После парламентских выборов 2014 года коалиция подписала соглашение, в котором было предусмотрено сохранение льгот по НДС до 2018 года.

Еще до революционных событий команда Налоговый кодекс, которые меняли подходы к начислению льготного НДС.

Условия уплаты НДС сельхозпроизводителями были изменены в зависимости от вида реализуемой продукции. В частности, при реализации зерновых и технических культур 15% НДС стало зачисляться на спецсчета с/х предприятий, 85% — в бюджет. Производители молока и крупного рогатого ската (КРС) смогли оставлять у себя 80% НДС, остальные — в бюджет. Для производителей другой с/х продукции НДС уплачивается в пропорции 50 на 50.

Предусматривалось, что с начала 2017 года все агрокомпании должны перейти на общий режим налогообложения по НДС.