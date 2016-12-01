Нацбанк: В Украине девальвация гривни составила 7%

С начала 2016 г. девальвация гривни составила 6,9%. Об этом сказано в ежемесячном отчете Нацбанка Украины.

Известно, что представлен макроэкономический и монетарный обзор за ноябрь. Согласно данным регулятора, девальвация официального обменного курса гривни в ноябре к доллару была небольшой -0,6%. Чистое же сальдо операций Национального банка по покупке валюты составило 32,4 млрд долл., а кумулятивное положительное сальдо таких же операций составило 1,6 млрд долларов с начала года.

Как сообщалось, ранее Нацбанк смягчил валютные ограничения.