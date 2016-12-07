Российские ритейлеры уходят из Украины

Российских ритейлеров в Украине становится все меньше. С начала 2016 года с рынка ушли три известных российских бренда одежды и обуви. Еще один находится в процессе банкротства. Оставшиеся на рынке российские сети практически не развиваются. Европейские ритейлеры, напротив, готовы к открытию новых магазинов. На процесс влияет частичный отказ украинцев от российских товаров и плохое финансовое состояние центральных офисов торговых компаний.





Рынок восстановился





В 2016 году украинский рынок покинули несколько российских ритейлеров, самые известные - Kira Plastinina и обувная сеть Centro, рассказала ЛІГА.net руководитель отдела торговых площадей компании JLL в Украине Екатерина Весна. Также в регионах закрылись магазины BeFree российской компании Melon Fashion Group. "В июле 2016 года стартовал процесс банкротства украинского представителя Carlo Pazolini - бренд проходит через тот же процесс в России", - сообщила Весна. Эту информацию подтверждают и украинские СМИ.





Российские сети так и не смогли прижиться в Украине. Еще в 2008-2009 годах свои магазины закрыли О’кей, Патэрсон и Вестер. В 2014 году от украинского подразделения - сети Перекресток - отказался последний работающий в стране и второй по величине российский ритейлер X5 Retail Group Михаила Фридмана. Все магазины сети купила днепропетровская сеть Varus.





Бизнес в Украине свернули и некоторые рестораны. Осенью прошлого года свое последнее заведение T.G.I. Friday’s закрыла компания Росинтер Ресторантс, а в конце мая рынок покинула сеть ресторанов японской кухни Якитория.





на продажу выставлен Кофе Хауз. Как ранее сообщалось,





До недавнего времени в Украине работало более десятка ритейлеров с российскими корнями. Их доля в украинских розничных продажах достигала 5%. Массового закрытия российских торговых сетей в самый сложный для ритейлеров период 2014-2015 годов не было. Например, сеть Bosco Sport сначала закрыла, а затем снова открыла магазины в Украине.





В этом году ситуация стабилизировалась. С января по октябрь продажи в рознице увеличились примерно на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как цены за этот же период выросли примерно на 10%. Многие ритейлеры вновь готовы открывать новые магазины.





Почему же российские ритейлеры решили уйти?





Украинцы приобретают меньше товаров в магазинах под российскими брендами по сравнению с другими, говорит директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Colliers International (Украина) Наталья Кравец. "За десять месяцев продажи сократились на 15%, а наши магазины регулярно попадают в список тех, против кого был организован бойкот", - разводит руками директор российской сети, пожелавший остаться неназванным.





Домашние проблемы





Главная причина - финансовые проблемы материнских компаний. Например, в этом году сеть Kira Plastinina, основанная экс-председателем совета директоров компании Вимм-Билль-Данн Сергеем Пластининым для дочери Киры, отказалась от собственных торговых точек в России и продала их своим франчайзи. Торговые центры пытаются через суд вернуть с компании долги за аренду площадей - почти $700 тыс.





Закрытие крупнейшей украинской сети магазинов ЦентроОбувь и Centro также может быть связано с проблемами материнской компании. Ее долги оцениваются в $440 млн, а основатель бизнеса Сергей Ломакин покинул территорию России.









Российская сеть Carlo Pazolini находится в процедуре банкротства из-за просроченных долгов, сумма которых, по оценке Ведомостей, составляет около $50 млн. По иску Альфа-банка, Высокий суд Лондона решил заключить собственника сети Илью Резника в тюрьму сроком на 1,5 года из-за нежелания предоставлять информацию о своем имуществе. "Российские компании переживают кризис, испытывают дефицит ликвидности, а получить новые кредиты сейчас у них нет возможности", - рассказывает партнер компании Atlas Advisors Алексей Ращупкин. В условиях кризиса ритейлеры стараются сконцентрироваться на родном для себя российском рынке и отказываются от бизнесов в других странах, отмечает он.





Сейчас в Украине осталось не так много российских ритейлеров - Спортмастер, Ostin, Gloria Jeans, Bosco Sport, Incity, а также обувная Kari. "Большая часть из них или не открыла ни одного нового магазина в этом году, или открыла сравнительно мало", - уточняет Кравец из Colliers. Место россиян занимают европейские и турецкие ритейлеры. По итогам этого года, в Украине откроются магазины 23 новых сетей.



