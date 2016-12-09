Швейцария продлила арест денег Януковича на год

Правительство Швейцарии сегодня приняло решение продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича на 2017 год.

Кроме активов Януковича, также останутся замороженными средства бывших президентов Египта и Туниса – Хосни Мубарака и Зина аль-Абидин бен Али, которые были заморожены в Швейцарии еще в начале 2011 года.

Согласно сообщению швейцарского правительства, на счетах, связанных с экс-президентом Януковичем, остаются замороженными 69,3 млн долларов, на счетах бен Али – 59,4 млн, а на счетах Мубарака – 564,5 млн.

Предполагалось, что срок замораживания активов трех экс-президентов завершится в январе 2017 года.

Правительство Швейцарии выразило надежду, что продолжение блокирования этих счетов будет способствовать "ощутимому прогрессу" в расследовании, и что появится большая определенность в вопросе возврата активов.

Как сообщал Корреспондент.net, в Ощадбанке до сих пор хранятся деньги Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Всего на счетах находится более миллиарда долларов.

Источник: Украинcкая служба Deutsche Welle