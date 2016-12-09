Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.74
USD
25.77
RUB
0.41
EUR
27.43
USD
25.95
RUB
0.41
EUR
28.63
USD
26.77
RUB
0.42
Новости
Экономика и Финансы
9 декабря 16, 17:05
Швейцария продлила арест денег Януковича на год
Янукович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На счетах экс-пезидента в этой стране хранятся почти 70 млн долларов
На счетах экс-пезидента в этой стране хранятся почти 70 млн долларов

Правительство Швейцарии сегодня приняло решение продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича на 2017 год.

Кроме активов Януковича, также останутся замороженными средства бывших президентов Египта и Туниса – Хосни Мубарака и Зина аль-Абидин бен Али, которые были заморожены в Швейцарии еще в начале 2011 года.

Согласно сообщению швейцарского правительства, на счетах, связанных с экс-президентом Януковичем, остаются замороженными 69,3 млн долларов, на счетах бен Али – 59,4 млн, а на счетах Мубарака – 564,5 млн.

Предполагалось, что срок замораживания активов трех экс-президентов завершится в январе 2017 года.

Правительство Швейцарии выразило надежду, что продолжение блокирования этих счетов будет способствовать "ощутимому прогрессу" в расследовании, и что появится большая определенность в вопросе возврата активов.

Как сообщал Корреспондент.net, в Ощадбанке до сих пор хранятся деньги Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Всего на счетах находится более миллиарда долларов. 

Источник: Украинcкая служба Deutsche Welle
Korrespondent
Ещё по теме:
Financial Times: Демократия нынче в упадке по всему миру
Египет отказался от украинской пшеницы. Какие последствия?
Украина снова поставляет пшеницу на индийский рынок
Так чего же хочет Путин?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Вечерний обзор рынка наличной валюты Киева на 09/12
noimageГройсман рассказал, как обстоят дела с газом в стране
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 09/12
noimageНаличный доллар понизился до 26,87 гривен
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 09/12
Лента новостей
Загрузка...