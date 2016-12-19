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Экономика и Финансы
19 декабря 16, 16:17
Украинцы перестали есть мясо
мясо
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В Украине стали меньше употреблять мяса. За последние два года, в стране упал уровень использования в пищу свинины, в частности, более, чем на 22%.

В этом году такая тенденция продолжает сохраняться. С подобным заявлением выступил президент Ассоциации "Свинари Украины" Артур Лоза, передает пресс-служба учреждения.

"В этом году ситуация оставалась неизменной, и только в конце 2016-го с очень осторожным оптимизмом можно прогнозировать ее улучшение. Среди других факторов, которые влияли на отрасль, - обвал экспорта свинины из-за закрытия основного реципиента - России; активизация распространения АЧС на территории Украины", – заявил Лоза.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее стало известно, что свинина в Киеве несколько понизилась в цене. 
URA-Inform
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