Украинцы перестали есть мясо

В этом году такая тенденция продолжает сохраняться. С подобным заявлением выступил президент Ассоциации "Свинари Украины" Артур Лоза, передает пресс-служба учреждения.

"В этом году ситуация оставалась неизменной, и только в конце 2016-го с очень осторожным оптимизмом можно прогнозировать ее улучшение. Среди других факторов, которые влияли на отрасль, - обвал экспорта свинины из-за закрытия основного реципиента - России; активизация распространения АЧС на территории Украины", – заявил Лоза.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее стало известно, что свинина в Киеве несколько понизилась в цене.