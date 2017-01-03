Кабмин одобрил перепланировку жилья без разрешения

Отныне для перепланировки жилья не нужно получать разрешения. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.





Как сообщает пресс-служба Минрегиона, Зубко отметил, что постановлением правительства упрощены правила пользования помещениями жилых домов и общежитий. "Отныне владельцам жилья или нанимателям общежитий, по согласованию с владельцем, при выполнении работ по переоборудованию и перепланировке, которые не предусматривают вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования, не нужно получать разрешительных документов", - отметил вице-премьер.





Зубко также сообщил, что после завершения указанных работ ввод объекта в эксплуатацию также не требуется.



