Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.42
USD
27.19
RUB
0.45
EUR
27.69
USD
26.55
RUB
0.44
EUR
29.11
USD
27.88
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
4 января 17, 14:54
Украина экспортировала рекордное количество зерна
зерно
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина продала почти 40 млн тонн зерна в 2015-2016 маркетинговом году

Украина поставила рекорд в экспорте зерновых на внешние рынки в 2015/2016 маркетинговом году. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Украина экспортировала свыше 39 млн тонн зерна — на 13% больше предыдущего сезона.

В министерстве прогнозируют дальнейший рост экспорта в 2016/2017 маркетинговом году — до 41,6 млн тонн. В частности, по данным Госстата, за 9 месяцев 2016 году украинские экспортеры продали на внешние рынки продукцию на суму $10,4 млрд (40,2% всего экспорта Украины).
Delo
Ещё по теме:
Украине прочат рекордный урожай зерна
Германия призвала граждан запастись водой и едой
Египет отказался от украинской пшеницы. Какие последствия?
Урожай зерна будет больше на 1 млн тонн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Доллар в обменниках в среду вырос на десять копеек
noimageДневной обзор рынка наличной валюты Киева на 04/01
noimageУтренний обзор рынка наличной валюты Киева на 04/01
noimageКитай ликвидирует вечную госмонополию на торговлю солью
noimageКамбоджа построит самые высокие башни-близнецы за $2,7 млрд
Лента новостей
Загрузка...