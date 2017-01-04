Украина экспортировала рекордное количество зерна

Украина поставила рекорд в экспорте зерновых на внешние рынки в 2015/2016 маркетинговом году. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Украина экспортировала свыше 39 млн тонн зерна — на 13% больше предыдущего сезона.

В министерстве прогнозируют дальнейший рост экспорта в 2016/2017 маркетинговом году — до 41,6 млн тонн. В частности, по данным Госстата, за 9 месяцев 2016 году украинские экспортеры продали на внешние рынки продукцию на суму $10,4 млрд (40,2% всего экспорта Украины).