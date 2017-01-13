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Экономика и Финансы
12 января 17, 18:58
МВФ пока не решил, давать ли деньги Украине
МВФ
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В ближайшие недели состоится заседание совета директоров МВФ, на котором Фонд примет решение, предоставлять ли Украине четвертый транш финпомощи

Миссия Международного валютного фонда в ближайшие недели может рекомендовать совету директоров Фонда провести третий пересмотр программы сотрудничество. Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"У меня пока нет точной даты заседания совета директоров, но мы ожидаем, что это будет скоро, в ближайшие недели. Если предположить, что все оставшиеся вопросы скоро будут решены Украиной, то предложение завершить очередной пересмотр программы может быть представлен совету директоров МВФ в ближайшие недели", — сказал он во время традиционного пресс-брифинга в Вашингтоне.

В конце декабря 2016-го глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что Украина выполнила все необходимые обязательства для получения очередного транша МВФ. О пенсионной и земельной реформах, проведения которых также требует МВФ от Украины, министр заявлял, что разработаны карты их проведения и ведется работа. Кроме того, госбюджет-2017 Кубив расценивает как стартовый шаг пенсионной реформы. При этом депутаты действительно внесли в парламент целых два альтернативных закона о рынке земли.

В свою очередь, глава Нацбанка Валерия Гонтарева отмечала, что Украина выполнила два важных требования МВФ — приватизировала ПриватБанк и приняла госбюджет-2017, а потому в НБУ ожидали деньги до конца января 2017-го.

Согласно ранее опубликованному графику, четвертый транш кредита должен быть выделен Украине в размере $1,3 млрд, а следующий составляет еще $2 млрд.
Delo
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