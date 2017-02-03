Реформы скорой помощи в Украине затянутся

Реформирование системы экстренной медицинской помощи (ЭМП) в Украине будет проходить пять лет, врачи и фельдшеры будут перепрофилированы на парамедиков, сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на совещании с руководителями облцентров ЭМП.

"В переходной период — пять лет — мы перепрофилируем фельдшеров и врачей, которые хотят остаться работать на "скорых" на парамедиков. Они будут первыми парамедиками", — сказала она.

Переквалификация предусматривает прохождение четырехнедельных курсов.

В целом парамедиков планируют обучать в течение трех лет? два года — теоретическое обучение, год — стажировка в бригаде "скорой помощи".

Обучение экстренного медицинского техника предусматривает 4-5-недельные курсы, после прохождения которых выпускник сможет предоставлять базовую помощь на догоспитальном этапе.

Как отметила Супрун, изменения в системе экстренной медицинской помощи не повлекут за собой увольнение врачей или сокращение количества подстанций "скорой помощи".

Кроме того, реформирование системы ЭМП предусматривает оснащение автомобилей "скорой помощи" современным оборудованием, обеспечение медицинскими препаратами, создание в больницах отделений неотложных состояний, изменения в работе диспетчерской системы, которая будет отсеивать непрофильные звонки и направлять к месту происшествия ближайшую бригаду врачей.

Для получения необходимой информации или совета специалиста планируется также создать бесплатный колл-центр.

Ранее Минздрав сообщал, что реформирование ЭМП также включает в себя медицинскую тренировку для полицейских и пожарных и расширение сети подстанций.