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Экономика и Финансы
6 апреля 17, 20:21
Украинцам с 1 мая повысят пенсии и прожиточный минимум
Пенсия
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Всего в госбюджете зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года
Уже 1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий, сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Павла Розенко.


«В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и от 1 декабря 2017 года», — сказал он.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 гривень, а с 1 декабря — 1373 гривень.
«То есть для 8 миллионов пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это та минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая на сегодня уже зафиксирована», — добавил Розенко.

Как сообщал УНИАН, Гройсман пообещал значительное повышение пенсий с октября. Глава правительства проинформировал, что сейчас 80% процентов украинских пенсионеров живут за чертой бедности.

31 марта Гройсман заявил, что в случае принятия Радой проекта пенсионной реформы до 15 июля, правительство сможет повысить пенсии уже с 1 октября. По мнению чиновников, пенсионная реформа должна включать три критерии: справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда и повышение пенсий.

Новая пенсионная реформа, по словам главы правительства, позволят уже за 7 лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда в 140 миллиардов гривен.

источник: news.mail.ru

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