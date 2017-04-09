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Экономика и Финансы
9 апреля 17, 19:08
Почему украинцы не могут получить загранпаспорта7
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Сервисы оформления и выдачи загранпаспортов возобновят работу во вторник
Центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" и центры предоставления административных услуг при районных государственных администрациях приостановили работу из-за следственных действий Службы безопасности Украины.

Об этом рассказал пресс-секретарь госпредприятия "Документ" Владимир Полищук в эфире одного из украинских телеканалов.

В связи с тем, что Службой безопасности Украины проводятся сейчас следственные действия, в прошлый четверг, 6 апреля, после обеда работу по оформлению и выдаче загранпаспортов государственным предприятием "Документ" было прекращено. Речь идет о наших центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис", а также центрах предоставления административных услуг при райгосадминистрациях. В пятницу к обеду удалось как-то восстановить работу, но все же следственные действия продолжаются. Поэтому сейчас руководство миграционной службы разместило информацию на своем сайте о том, что пока работу по выдаче загранпаспортов прекращено,
– отметил он.


По его словам, уже во вторник, 11 апреля, сервисы оформления и выдачи загранпаспортов возобновят работу в Киеве, а потом в течение недели должны возобновить работу все 26 региональных центров, а также центры предоставления админуслуг.

"Сейчас совместно с управлением специальной связи проводятся необходимые мероприятия по восстановлению этой работы. Восстановление работы центров начнется с Киева, потом заработают большие города, где большой спрос на загранпаспорта, и после них – города поменьше", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, Полищук подтвердил информацию о существенном увеличении спроса на биометрические паспорта и отметил, что пока такие документы можно получить в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что центры "Паспортный сервис", которые занимаются оформлением и выдачей заграничных паспортов и ID-карт, временно приостановили свою работу по техническим причинам.


Добавим, что на прошлой неделе после решения Европарламента о предоставлении безвиза Украине сайт "Документа" также не работал. Тогда в МВД заявили, что прием заявок на оформление паспортов не происходит из-за проведения обысков сотрудниками СБУ в ряде телекоммуникационных компаний.

Источник: 24tv.ua
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