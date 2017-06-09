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Новости
Экономика и Финансы
8 июня 17, 16:30
В Кабмине отменили госрегулирование цен на продукты питания
продукты
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В правительстве считают, что таким образом будет меньше давления на бизнес.

Кабмин полностью отменил госрегулирование цен на продукты питания. Об этом говорится в постановлении Кабмина №394 от 7 июня. Оно вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Главная цель постановления - снижение админдавления на бизнес, устранение избыточного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции.

В Кабмине прогнозируют, что такое решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Как сказано в постановление, отмена распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%. 

Также это касается предельных уровней рентабельности и торговых надбавок на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%) за предоставление в аренду торговых помещений (площадей), торгово-технологического и/или холодильного оборудования в торговых объектах, на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Напомним, с 1 октября Кабмин отменял госурегулирование цен на продукты в тестовом режиме на три месяца. В течение этого времени цены, которые регулировались, росли не больше, чем обычно. Стремительного роста цен после отмены регулирования не произошло.
Korrespondent
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