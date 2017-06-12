Почему решение МАУ всколыхнуло туристический рынок?

С начала 2017 года украинские транспортные чиновники активно продвигают идею создания еще одного национального авиаперевозчика. Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире нескольких телеканалов, появится авиакомпания, работающая в сегменте лоукост-перевозок. По его словам, это будет перевозчик с иностранным капиталом, в которой 51% все же будет принадлежать украинской стороне, что "является предпосылкой для того, чтобы компания имела право выполнять рейсы внутри Украины".

Зачем это делается? Вероятно, в министерстве хотят реализовать давнюю мечту — "подвинуть" на рынке авиаперевозок авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ), которая доминирует как в сегменте внутренних, так и международных пассажирских перевозок, за что ее периодически называют монополистом.

Формально такого понятия, как украинский рынок авиаперевозок не существует, так как в этой сфере принято определять границы рынков по принципу O&D (origination and destination). То есть конкретная линия, например Киев — Лондон, будет считаться отдельным рынком. С одной стороны, с учетом наличия нескольких аэропортов в каждой из стран создается видимость конкуренции. Но с другой — может возникнуть ситуация близкая к монопольной на конкретных маршрутах. Например, аэропорт "Борисполь" — аэропорт Heathrow.

Эксперт по авиатранспорту Сергей Хижняк подтверждает, что есть маршруты с жесткими ограничениями.

То есть если на конкретной линии уже летает одна украинская авиакомпания, то второй отечественный перевозчик туда просто не зайдет.

"Юридически в рамках всего рынка, наверное, нет монополии. Однако существует много воздушных линий, которые обслуживаются одной авиакомпанией или двумя перевозчиками-партнерами. Исторически во всем мире доступ на рынок международных перевозок регулируется межправительственными соглашениями. Условно, компания из Германии может летать в Китай только после подписания соглашения между двумя странами и предоставления авиакомпаниями обеих сторон одинаковых прав. Последние 30 лет проходит либерализация авиасообщения. Например, снятие всех ограничений на внутреннем рынке ЕС, открытое небо между ЕС И США, проект договора об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС (так называемое, "открытое небо")", — отмечает Сергей Хижняк.

Однако глава консалтинговой компании Friendly Avia Support (FAS) Александр Ланецкий напоминает, что практически на каждом направлении полетов из Украины существует два перевозчика. "Исключения — это Пекин, Нью-Йорк, Таллин и некоторые другие города. Но туда не стремятся другие перевозчики. Если МАУ перестанет летать в Китай или США, то на их место просто никто не придет", — сетует Ланецкий.

Сейчас право на полеты в большинство направлений со стороны Украины имеет одна авиакомпания — МАУ. Главная причина — она одна из старейших в стране. Большинство крупных игроков, существовавших ранее, по различным причинам покинули рынок. Кто-то не выдержал конкурентной борьбы, которая велась всеми доступными методами. "Дочки" российских авиакомпаний пали жертвой экономических санкций. Но главное влияние на сегодняшнее состояние рынка оказало банкротство некогда крупнейшего перевозчика "Аэросвит", среди владельцев которого в разное время были и нынешние акционеры МАУ Игорь Коломойский и Арон Майберг. Тогда большая часть направлений и флота "Аэросвита" достались именно "Международным авиалиниям Украины".

После ухода с рынка "Аэросвита", МАУ стала крупнейшим национальным перевозчиком

По итогам 2016 года услугами МАУ воспользовались около 6 млн пассажиров.

Это более 70% от всех перевозок, выполненных отечественными авиакомпаниями. А в пассажиропотоке крупнейшего отечественного аэропорта "Борисполь" ее доля 60%. Компания доминирует во многих сферах и оказывает заметное влияние на их развитие: от наземного обслуживания и заправки до организации питания на борту и туристического бизнеса. И резкие изменения привычных условий сотрудничества серьезно влияют на рынок, вызывают волну негодования.

В середине апреля авиакомпания МАУ ввела дополнительный сбор в размере $9 за один сегмент при бронировании билетов через агентства, работающие через глобальные системы Amadeus, Sabre, Travelport и Travelsky. Тогда уточнялось, что новый сбор не будет взиматься с билетов, которые приобретаются на сайте авиакомпании, в ее кассах и контакт-центре, а также через офисы партнерских агентств. Это привело к волнениям в туристическом бизнесе, который по экспертным оценкам ранее обеспечивал до 80% продаж билетов украинских авиакомпаний.

В МАУ на запрос Delo.UA о том, какую долю занимает этот канал продаж, не ответили. "Такое соотношение очень вариабельно и сильно отличается от страны к стране. Предпосылки тому — наличие или отсутствие собственного представительства, степень проникновения интернета в сферу продаж авиабилетов, развитость агентской сети и т. д. Исходя из нашей оценки и наших источников информации, текущая доля прямых продаж МАУ соответствует аналогичному показателю европейских авиакомпаний, работающих в классическом сегменте авиаперевозок (не лоукост)", — уклончиво сообщили в пресс-службы национального перевозчика.

С одной стороны, удивительно, что в век цифровых технологий агрегаторы играют столь существенную роль в жизни авиабизнеса. Ведь клиент способен сам выбрать сайт, на котором ему удобнее совершить покупку. Однако на самом деле все наоборот. Это сервис, который позволяет потенциальному пассажиру в одной точке сравнить и выбрать лучший вариант. Такой возможности нет на площадках отдельных авиакомпаний.

У авиаагентств есть три крупных категории постоянных клиентов:



