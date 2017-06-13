10 способов сэкономить во время кризиса

Но это еще не повод отказываться от покупок, тем более если речь идет о необходимых вещах. Необходимо просто лучше планировать свои расходы и знать способы сэкономить. Вот 10 простых советов о том, как экономить на покупках, реализовать которые вы сможете уже с сегодняшнего дня.





Ведите учет расходов и доходов





Как ни банально это звучит, но многие люди до сих пор не понимают преимуществ точного учета своих доходов и расходов. Начните записывать все, что тратите. Собирайте чеки, подводите баланс недели и каждого месяца.





Четко планируйте свой бюджет













Когда вы понимаете свои доходы и расходы, появляется возможность планировать бюджет. К примеру, вы поймете, какие траты можно сократить. Чтобы не ограничивать себя в каждой мелочи, четко определите, какую сумму денег можете тратить в неделю и не выходите за поставленные рамки.





Планируйте все покупки заранее













В условиях кризиса очень важно оплачивать только самые выгодные покупки. Так что не совершайте необдуманных трат. Планируйте свои покупки заранее, тогда вы сможете определиться с тем, где купить тот или иной товар более выгодно.





Откажитесь от лишних трат













Когда вы начнете записывать свои расходы, вы удивитесь, как много в них необоснованных покупок, которые вы совершаете просто автоматически. Для экономии составляйте списки необходимых товаров и в магазине не берите лишнего.





Покупайте качественные товары





К сожалению, скупой на самом деле платит дважды. Не стоит жертвовать качеством товаров и выбирать их только на основании цены. Лучше взять качественный продукт, чем тот, о покупке которого вы пожалеете.





Ведите здоровый образ жизни





Так вы сэкономите на врачах и лекарствах. К тому же, правильное питание стоит обычно значительно дешевле, чем всякие вредные снэки и перекусы.





Совершайте покупки в интернете





Как показывает опыт, онлайн шоппинг значительно выгодней классического похода по магазинам. В интернете вы можете спокойно взвесить все предложения, выбрать выгодные цены, отказаться от ненужных товаров в корзине с легкостью. Кроме того, интернет-бизнес не платит арендной платы за большие помещения и не обеспечивает зарплатой кассиров и охранников. Это позволяет сделать стоимость товаров в сети еще дешевле.





Ищите бонусы и скидки









Почти любой товар можно купить у разных продавцов. Поэтому всегда рассматривайте несколько предложений, ищите скидки, особые бонусы, изучайте условия оплаты и доставки. Это поможет вам дополнительно сэкономить на каждой вещи.





Возвращайте деньги за покупки





Для дополнительной экономии в интернете существует сервис Smarty Sale. Это кэшбэк система, которая возвращает деньги за каждую вашу покупку в сети. Суть в том, что интернет-магазины выплачивают тем, кто приводит для них покупателей, определенный процент от купленных товаров, который закладывается в цену как стоимость рекламы. А кэшбэк сервис готов делиться этим процентом с реальными покупателями, оставляя себе лишь небольшие комиссионные. Таким образом, можно делать выгодные покупки в интернете и дополнительно получать возврат наличных денег с каждого платежа, а затем выводить сэкономленные средства себе на пластиковую карточку. Кстати, это тот метод, как сэкономить на покупках алиэкспресс, то есть получить выгоду даже от оплаты крайне недорогих товаров.





Покупайте вещи с рук





В условиях кризиса задумайтесь, насколько вам нужна именно новая вещь. Многие товары вполне можно покупать с рук у других людей, например, мебель, технику, одежду и обувь - в этом абсолютно нет ничего страшного.



