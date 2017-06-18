С 1 июля МАУ вводит плату за распечатку посадочного талона

С 1 июля Международные авиалинии Украины введут плату за распечатку посадочного талона в аэропорту для пассажиров, вылетающих рейсами Киев-Рига и Рига-Киев, сообщили avianews.com в компании.





Размер сбора составит 20 евро за каждый посадочный талон. В дальнейшем авиакомпания планирует применять эти правила по всей маршрутной сети МАУ.





Чтобы не платить новый сбор пассажирам необходимо пройти онлайн-регистрацию, которая для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев открывается за 48 часов до вылета, и распечатать посадочный талон или сохранить его на мобильном устройстве.





В Борисполе и Риге все службы аэропортов принимают как бумажные версии посадочных талонов МАУ, полученных в процессе онлайн-регистрации, так и их электронные варианты, отображаемые на экранах мобильных устройств.





Маршрут Киев-Рига МАУ эксплуатирует совместно с латвийской авиакомпанией airBaltic. Этот авиаперевозчик ввел плату за регистрацию в аэропорту в размере 5 евро в ноябре 2009 года. Затем она была увеличена до 10 евро, а с 27 марта 2016 года составляет 30 евро за пассажира.



