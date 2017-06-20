В Кабмине прогнозируют ослабление гривны на три года

Бюджетная резолюция на ближайшие три года, утвержденная правительством Украины, предусматривает постепенное снижение среднегодового курса гривны к доллару. Как сказано в тексте резолюции, обнародованной на сайте Верховной Рады Украины, в базовом сценарии, в частности, сказано, что в текущем году среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,8 гривен за доллар, в 2018 году – на уровне 29,3 гривен за доллар, в 2019 – 30,5 гривен за доллар, а в 2020 – 31 гривна за доллар.

При этом Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 1,8% в 2017 году, на 3% – в 2018, 3,9% – в 2019 и на 4% – в 2020 году.

Вместе с тем уровень инфляции ожидается на уровне 11,2% в 2017 году, 10%7 – в 2018, 5,9% – в 2019 и 5% в 2020 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил до 2,5%.