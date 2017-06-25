В каких странах украинцы могут недорого отдохнуть

Более четырех миллионов украинцев уже получили биометрические паспорта и могут путешествовать в страны ЕС без виз. Как и прежде, большинство украинцев (около 70%) пересекают границу с Польшей. Для путешествия в ЕС достаточного иметь с собой всего лишь один документ - биометрический паспорт.

Куда ездят украинцы

По данным Государственной службы статистики, количество украинцев, которые в туристических целях посещают другие страны, растет с каждым годом. Так, если в 2010-м году границу пересекли 1,2 миллиона человек, то в 2016-м - 2,4 миллиона. При этом в сегменте внутреннего туризма наблюдается обратная динамика. Если в 2010-м статистика насчитала больше 648 тысяч внутренних туристов, то в прошлом году эта цифра сократилась до 453 тысяч.

Прошлым летом, согласно статистике погранслужбы, большинство украинцев пересекали границу с ЕС с помощью автотранспорта. Так, на машинах границу пересекли 4,8 миллиона раз (75% от общего числа визитов летом), 1,5 миллиона раз украинцы побывали в Евросоюзе с помощью авиатранспорта (24%) и только 20,2 тысяч раз на поездах (всего 1% от общего числа визитов).

Самое популярное направление - Польша. Прошлым летом украинцы побывали “в гостях“ у ближайшего западного соседа 2,7 миллиона раз, в Венгрии - 1,1 миллион раз, в Румынии - 544 тысяч, в Словакии - 343 тысяч раз.

Еще до получения безвиза с ЕС украинцы могли только с загранпаспортом и деньгами полететь в 38 стран. Границу уже давно открыли: Азербайджан, Албания, Аргентина, Барбадос, Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гонконг (Китай), Доминикана, Эквадор, Казахстан, Малайзия, Микронезия, Монголия, Никарагуа, Палестина, Панама, Парагвай, Перу, РФ, Сальвадор, Самоа, Свазиленд, Сейшельские Острова, Турция.

С 11 июня путешествовать без виз украинцы могут во все государства ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также 4 государства за пределами Евросоюза. Полный перечень: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Германия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Традиционно популярностью у украинцев пользуются такие страны как Египет, Турция, Кипр, Черногория, Болгария, Греция, Испания.

Во сколько обойдется “недорогой“ заграничный отпуск:

Турция - 10 000 - 16 000 гривен. Болгария - 8 000 - 16 000 гривен. Египет -12 000 - 16 000 гривен. Кипр - 8 000- 14 000 гривен. Черногория - 11 000 - 14 000 гривен. Греция -15 000-20 000 гривен.

*стоимость отдыха на двух человек и на одну неделю

Самые дешевые для украинцев страны ЕС

Для путешествия в ЕС достаточного иметь с собой всего лишь один документ: биометрический паспорт. Однако с собой необходимо иметь необходимое количество средств (каждая страна сама определяет “лимит“), билет в обратную сторону и бронь в отель. Венгрия установила символическое требование - всего 3,2 евро на день, для поездки в Польшу нужно собрать как минимум 72 евро (но не меньше 24 евро на день), в Словакии - 56 евро в день, Словении - 70 евро для взрослых и 35 евро для детей, Болгария - 50 евро.

Как рассказывает директор туристической сети Олег Кулик, если нет налички, правоохранитель может попросить туриста вместе подойти к банкомату или банковскому терминалу и проверить счет. Еще один вариант - позвонить в банк и проверить состояние счета по телефону.

“Вообще это не такая уж и большая сумма. Для путешествия в страны ЕС это всего лишь несколько сотен евро. Лучше брать с собой и наличку, и карту. Неизвестно, сможет ли человек в любой момент рассчитаться картой. В большинстве заведений есть возможность рассчитаться картой, но не во всех“, - отмечает эксперт.

Чем дальше страна, тем больше денег придется собрать для путешествия.Поездом можно добраться из Украины в Чехию, Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию. Стоимость билета зависит от курса доллара и постоянно меняется. К примеру, в Польше можно из Львова доехать примерно за 180 гривен, а из Киева - за 406 гривен.

Перелет в некоторые страны может оказаться даже дешевле, чем проезд на поезде. Так, Wizz Air продают билеты из Киева в Будапешт (Венгрия) обойдется примерно в 1000 гривен, а поездка в Венгрию на поезде стоит около двух тысяч гривен. МАУ предлагает билеты в Прагу за 2700 гривен, на поезде почти на 200 гривен дороже. Правда, на поезде нет такой жесткой нормы по багажу, как в самолетах. Чаще всего, покупая дешевый билет на самолет, украинец получает право перевезти с собой только ручную кладь. За чемодан с вещами придется заплатить дополнительно 50 евро (по действующему курсу - 1458 гривен).

Билет на самолет лучше покупать заранее. Если покупать билет за полгода, цена может оказаться значительно ниже.

Самой большой статьей расходов “бюджетного путешествия“ может оказаться жилье. Номер на двух человек в столицах Польши и Венгрии стартует от 2000 гривен. В Кракове можно арендовать номер в гостинице на двух человек за 1700 гривен. В Бухаресте стоимость номера на двух стартует от 1600 гривен. Номера в хостелах обойдутся примерно в два раза дешевле.

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Напомним, в Европейском союзе без виз можно находиться не более трех месяцев в течение полугода (правило 90/180). Если нарушить это условие - можно попасть в Шенгенскую информационную базу. После этого могут отказать во въезде в любую страну ЕС.

К слову, за первые три дня действия безвиза в ЕС въехало 26 167 украинцев, только 2 910 из них - без виз, но с биометрическим паспортом. Путешествовать со старым образцом загранпаспорта можно и сейчас, однако вместе с ним необходимо иметь визу. Как и в прошлом году, больше 70% пересекают границу на машинах. Всего шесть человек в ЕС не пустили - часть из них нарушили законы ЕС, другие не оформили биометрический паспорт и попытались пересечь границу со “старым“ паспортом и без визы.

Источник: dengi.ua

