В сентябре НБУ продал валюты на 227 миллионов долларов

Известно, что в сентябре 2017 г. чистая продажа Нацбанком валюты составила 227 миллионов долларов. Такие данные в рамках брифинга распространил и.о. главы Нацбанка Яков Смолий.

С начала сентября – согласно его словам - чистая продажа валюты составила 227 миллионов долларов США. Также он отметил, что в сентябре 2017 г. на рынке валют спрос поддерживали благодаря повышения цены на нефть – на мировом рынке. Также в сентябре компании Украины активно приобретали валюту – с целью возврата, а также обслуживания кредитов – от нерезидентов.

Как сообщалось, Нацбанк внедрил новую схему аудита крупных банков.