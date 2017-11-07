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Новости
Экономика и Финансы
6 ноября 17, 10:29
В Киеве можно оплачивать проезд в скоростном трамвае картой
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В ближайшей перспективе — реализовать возможность оплаты проезда банковской картой с бесконтактным приложением PayPass на городской электричке

Пассажиры Борщаговской и Троещинской линий скоростного трамвая в Киеве могут оплатить проезд банковской картой, а в ближайшей перспективе данную функцию планируют ввести в городской электричке.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, оплатить проезд банковской картой теперь можно с бесконтактным приложением PayPass.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее, а главное — эффективно, интегрировать современные технологии в транспортную инфраструктуру столицы для безопасности и комфорта киевлян", — отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В ближайшей перспективе — реализовать возможность оплаты проезда банковской картой с бесконтактным приложением PayPass на городской электричке. А во втором квартале 2018 года планируется ввести электронный билет в наземном общественном транспорте, говорится в сообщении.
Delo
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