В Киеве можно оплачивать проезд в скоростном трамвае картой

Пассажиры Борщаговской и Троещинской линий скоростного трамвая в Киеве могут оплатить проезд банковской картой, а в ближайшей перспективе данную функцию планируют ввести в городской электричке.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, оплатить проезд банковской картой теперь можно с бесконтактным приложением PayPass.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее, а главное — эффективно, интегрировать современные технологии в транспортную инфраструктуру столицы для безопасности и комфорта киевлян", — отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

В ближайшей перспективе — реализовать возможность оплаты проезда банковской картой с бесконтактным приложением PayPass на городской электричке. А во втором квартале 2018 года планируется ввести электронный билет в наземном общественном транспорте, говорится в сообщении.