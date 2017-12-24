Сколько будут зарабатывать украинцы в 2018 году?

Статистику презентовал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, война на востоке Украины забрала с собой более 250 тыс реально трудоспособного населения, а сам конфликт привел к массовой миграции за границу. Зубко считает, что необходимо не только поднимать прожиточный уровень человека, но и налаживать социальную инфраструктуру и привлекать инвестиции для малого и среднего бизнеса.

Чиновник привел пример зарплат в соседней Польше - это 800-1000 евро, что хватает человеку не только на поесть и заплатить за коммунальные услуги, но и помогать своим родственникам в Украине, тратить деньги на одежду и развлечения.

Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен, в Украине этот показатель должен быть 16 тыс гривен в месяц, утверждает Зубко.

Как сообщалось, Геннадий Зубко считает, что Украина способна значительно сократить потребление природного газа.