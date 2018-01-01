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Новости
Экономика и Финансы
1 января 18, 11:15
С 1 января в Украине повышается минимальная зарплата
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Минимальную зарплату повысили на 523 гривны.

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривны - до 3723 гривен.

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривни, в почасовом размере – 22,41 гривны", – говорится в государственном бюджете на 2018 год.

Кроме того, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 21%, для детей – 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100% соответствующего прожиточного минимума.

Как сообщалось, Кабмин планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 гривен не позднее третьего квартала 2018 года.
Korrespondent
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