Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.80
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
33.95
USD
28.18
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
5 января 18, 20:39
Украина нарастила международные валютные резервы
золото
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Международные финансовые резервы Украины выросли на 19 млрд долларов. Об этом передает пресс-служба НБУ.

Так, международные валютные фонды Украины увеличились на 21 процент или на 18,8 млрд долларов. Это стало возможным благодаря рефинансированию фонда со стороны США, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации более одного млрд долларов по рыночному курсу. Увеличения фонда также пополнилось за счет дополнительных 558 млн долларов, которое украинское правительство получило в конце декабря 2017 года.

Напомним, что страна начала расплачиваться по внешнем долговым обязательствам. На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 423,6 млн долларов США в 2017 году. В основном суммы пошли на погашение выплат по облигациям.

Как сообщалось, НБУ в этой году перечислит в госбюджет 50,5 миллиардов гривен прибыли.
URA-Inform
Ещё по теме:
5 фактов, которые нужно знать об "Альтернативе для Германии"
В Москве из банковской ячейки похитили 400 тысяч евро
Президента Зимбабве отстранили от должности главы партии
Установлен официальный курс гривны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Минздрав хочет вывести народную медицину за рамки закона
noimageУкраинцы будут тратить на содержание нардепов на 40% больше
noimageРасходы на чиновников правительства удвоили
noimageВокруг Киева начнут строить большую кольцевую дорогу (КАРТА)
noimageНацбанк на 4 января немного укрепил гривну
Лента новостей