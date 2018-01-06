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Новости
Экономика и Финансы
5 января 18, 21:29
Минздрав хочет вывести народную медицину за рамки закона
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Большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на идеях, противоречащих медицинской науке, отмечают в Министерстве здравоохранения
Министерство здравоохранения предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74-1 Основ законодательства о здравоохранении. Это предусмотрено соответствующим законопроектом, который сейчас находится на общественном обсуждении, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Регламентация работы целителей, практикующих народную или альтернативную медицину, не может относиться к компетенции министерства, поскольку такая практика не соответствует современным медицинским научным знаниям", - отмечают в ведомстве.

В Минздраве подчеркивают, что понятие народной медицины в законодательстве определено как "методы оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, которые основаны на опыте многих поколений людей, устоялись в народных традициях и не нуждаются в государственной регистрации", однако применять это определение на практике невозможно.

Как поясняют в министерстве, "опыт многих поколений и устойчивость в народных традициях" могут подтвердить только специалисты-этнологи или культурологи, к компетенции Минздрава это не относится.

"Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов. Народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, а следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялись в условиях строгих научных экспериментов", - говорится в сообщении.


Подавляющее большинство методов альтернативной и народной медицины базируются на "идеях, противоречащих современной научной картине мира и медицинской науке", а для их проверки необходимо проводить научные и клинические исследования, которые обычно длятся годами и требуют значительного финансирования и широкого привлечения экспертов, отмечают в Минздраве.

"Все ранее выданные разрешения на занятие целительством создают потенциальную опасность для граждан Украины, поскольку такие разрешения никоим образом не гарантируют безопасность пациентов при их обращении к целителям", - констатировали в ведомстве.

28 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств №6327, который дает старт медицинской реформе, и закон о повышении доступности и качества медобслуживания в сельской местности №7117.

29 декабря и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что реформа первичного уровня медицины на практике начнется в июле 2018 года: Минздраву нужны шесть месяцев, чтобы подготовиться после вступления соответствующего закона в силу.

Источник: liga.net
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