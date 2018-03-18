Что стоит за обысками на "Новой почте"?

В пятницу, 16 марта, в киевском, полтавском, харьковском и днепропетровском офисах компании прошли масштабные обыски





Показательно, что они практически совпали с пафосным заявлением премьер-министра Владимира Гройсмана об окончании эпохи маски-шоу в Украине.





"Впервые в моей практике проводят обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую как просто на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", – написал на своей странице в Facebook совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк.





По его словам, в офис явилось десять представителей прокуратуры, а выходы перекрыла Нацполиция.





Позже пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сараган сообщила, что против "Новой почты" открыто уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами компании и других "родственных структур".





По данным ГФС они якобы "использовали преступную схему по предоставлению услуг с переводом в наличную форму безналичных средств и минимизацией налоговых обязательств предприятий-клиентов", проще говоря, подрабатывали "конвертом". Как отметила на своей странице в Facebook Лариса Сараган, генпрокурор Юрий Луценко взял это дело "под личный контроль", а если доказательства злоупотребления не будут получены, уголовное производство закроют.





"Так что говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит", – написала Сараган.





Впрочем, эксперты озвучивают и другие причины происходящего – от происков конкурентов до попыток получить "взнос" с успешно работающего бизнеса.





Предлагаем все версии наезда на почтовиков.





Версия 1: финансовые махинации





В официальном пояснении, озвученном пресс-секретарем Юрия Луценко Ларисой Сараган, говорится, что "Новая почта" и "родственные структуры" якобы помогали своим клиентам-юридическим лицам "формировать фиктивный налоговый кредит с проведением бестоварных операций, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах".





Под "родственными структурами", возможно, имеются в виду "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Прайд", компания по управлению активами "Инвестиционные партнеры" и "НП "Логистик", которые входят в группу компаний "Новая почта".





Представитель "Новой почты" Лилия Загребельная сообщила "Стране", что в компании с обвинениями Генпрокуратуры не согласны. "Все компании группы действуют прозрачно и уплачивают все налоги", – сказала она.





По данным Поперешнюка, "Новая почта" платит порядка 2,3 млрд грн налогов в год.





Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что если власти захотят придраться к финансовым операциям "Новой почты", то зацепиться будет за что.





"Давайте смотреть правде в лицо: к любому украинскому бизнесу в этом плане есть к чему придраться. "Новая почта" осуществляет финансовые переводы. Кроме того, компания работает с наличкой, допускаю, что частично оплачивает "живыми деньгами" аренду помещений своих многочисленных отделений. Точно так же принимают наличку от юридических клиентов в качестве оплат за услуги", – отмечает Дорошенко.





Как указано на официальном сайте "Новой почты", предоставление финансовых услуг в компании осуществляет ООО "Пот Финанс", которое имеет государственное свидетельство регистрации финучреждения и лицензию на перевод средств в национальной валюте от 2014 года.





Версия 2: происки конкурентов





Некоторые эксперты, с которыми пообщалась "Страна", считают, что "Новую почту" "заказала" государственная компания "Укрпочта".





"О таком сценарии говорили еще год назад. Проблема в том, что "Новая почта" забирает большую долю рынка у государственной компании "Укрпочта". А там как раз появился фаворит министра инфраструктуры Владимира Омеляна – Игорь Смелянский. "Новая почта" у него очень сильно под ногами путается и мешает демонстрировать успехи", – рассказал "Стране" представитель компании "Европатруль" (исследует рынки транспорта и логистики) Вячеслав Коновалов.





Козни со стороны "Укрпочты" допускает и Дорошенко. "Ведь "Новая почта" все активнее теснит на рынке государственного оператора", – отметил он.





Одним из звеньев в конкурентной борьбе против "Новой почты" эксперты называют и недавнюю историю с якобы утечкой информации о клиентской базе "Новой почты", о чем писала "Страна".





По данным Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ), по итогам 2016 года, доли "Укрпочты" и "Новой почты" на рынке внутренних почтовых отправлений составили порядка 52% и 34% соответственно (еще 4,4% у "Мист экспресс", 2,4% – у "Ин тайм", 0,6% – у "Деливери"). При этом в последние годы доля "Укрпочты" падает, а "Новой почты" – растет. Официальных данных за 2017 года пока нет, но эксперты говорят, что доли основных почтовых операторов практически сравнялись.





Версия 3: политический заказ





Но все же как к наиболее вероятной эксперты, с которыми пообщалась "Страна", склоняются к версии политического заказа.





"Владельцы "Новой почты" занимают активную общественную позицию. Союз украинских предпринимателей, у истоков которого они стояли, сейчас добивается проведения в Украине налоговой реформы, в частности, введения налога на выведенный капитал, что, ссылаясь на позицию МВФ, недавно "зарубил" президент Петр Порошенко. Это может быть показательной расправой. Бизнесу указывают на его место", – заявил "Стране" представитель общественной платформы "Нова Країна" Павел Себастьянович.





Версия 4: вымогательство





А Алексей Дорошенко считает, что все намного проще: "Власти хотят получить "взнос" с успешно работающего бизнеса, уже собирают деньги на выборы", – подытожил он.





"Почему-то я уверен, что подобное решение (об обысках. – Прим. Ред.) хочется получить каждому генеральному прокурору, вне зависимости от наличия у него юридического образования. Такое решение хочется иметь, ведь "Новая почта" – это бизнес. Причем, бизнес динамичный, прибыльный, отечественный. Это бизнес, который не принадлежит ни одной финансово-политической группе. Языком чиновника, такой бизнес – "жирный" и "беззащитный". Потому желание его "подоить" вполне естественное", – отметил основатель фонда "Повернися живим" Виталий Дейнега.



