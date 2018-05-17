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Экономика и Финансы
16 мая 18, 21:40
НБУ упростил для заемщиков покупку валюты
НБУ
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Национальный банк Украины расширил возможности для клиентов-заемщиков выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках в целях исполнения обязательств перед уполномоченным банком по кредитному договору.

Об этом говорится на сайте НБУ.

“До сих пор резидент-заемщик имел право покупать иностранную валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Отныне он сможет покупать ее и через другие банки по собственному выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте“, - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк решил упростить для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления. Для этого предусмотрена возможность покупать и репатриировать валюту в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов.

НБУ также отменяет требование, которое обязывало банки осуществлять взаимные расчеты по операциям по покупке-продаже инвалют и банковских металлов за гривны только после подтверждения сделок с помощью средств Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждение сделок.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил правила обращения с наличными.
dengi.ua
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