НБУ упростил для заемщиков покупку валюты

Об этом говорится на сайте НБУ.

“До сих пор резидент-заемщик имел право покупать иностранную валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Отныне он сможет покупать ее и через другие банки по собственному выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте“, - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк решил упростить для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления. Для этого предусмотрена возможность покупать и репатриировать валюту в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов.

НБУ также отменяет требование, которое обязывало банки осуществлять взаимные расчеты по операциям по покупке-продаже инвалют и банковских металлов за гривны только после подтверждения сделок с помощью средств Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждение сделок.

Ранее сообщалось, что НБУ изменил правила обращения с наличными.