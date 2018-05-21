Акционеры Tesla могут снять Маска с должности председателя

Крупная консультационная фирма Institutional Shareholder Services рекомендует акционерам Tesla снять Илона Маска с должности главы совета директоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Также акционерам предложено разделить роль председателя и главного исполнительного директора. Также Маск владеет 20% акций компании.

"Акционерам будет выгодна самая сильная форма независимого надзора за советом в виде независимого председателя", — пишет Institutional Shareholder Services в отчете клиентам.

Трое из девяти членов совета директоров Tesla будут переизбраны на собрании акционеров 5 июня, это инвестор Антониа Грасиас, СЕО Twenty-First Century Fox Джеймс Мердок и младший брат Илона Маска Кимбал Маск.

Institutional Shareholder Services призывает голосовать против Грасиаса, а также против Мердока, потому что он "перегружен", обслуживая слишком много других советов. Они считают, что голосование за Кимбала Маска оправданно.

"Грасиас ранее относился к категории независимых, но теперь он классифицируется как не независимый, потому что Valor Management Corp., в которой Грасиас является генеральным директором, предоставляла консалтинговые услуги Tesla в 2017 году", — пишет ISS.

Tesla столкнулась с трудностями при попытке наладить массовый выпуск электрокаров Model 3, и собственная отчетность компании говорит о "неспособности достичь целевых показателей по производству Model 3".

"В этих условиях важно, чтобы совет директоров принимал меры для обеспечения того, чтобы руководство по-прежнему было сосредоточено на решении производственных проблем, а также чтобы генеральный директор и другие руководители не отвлекались на внешние деловые интересы или бои в Twitter. Это один из факторов, который побуждает ISS рекомендовать поддержку предложения акционера, призывающего к созданию независимого председателя правления", — говорится в рекомендациях Institutional Shareholder Services.

В январе Tesla представила новую систему вознаграждения Илона Маска, рассчитанную на 10 лет. Согласно новой системе, Маск не будет получать гарантированные выплаты за свою работу.

Напомним, Tesla в мае опубликовала отчет об итогах первого финансового квартала 2018 года. Согласно документу, убытки компании составили почти $710 млн, в то время как за аналогичный период в 2017 году этот показатель составил около $330 млн.

Агентство Bloomberg в конце апреля посчитало, что если Tesla не привлечет дополнительного финансирования, то по итогам 2018 года денежных средств у компании не останется. По его подсчетам, она каждую минуту теряет около $6,5 тыс.

В то же время оборот компании превзошел ожидания обозревателей и за квартал вырос на 26 процентов до $3,4 млрд.

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