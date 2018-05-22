Как Украина тратит возвращенные деньги Януковича?

Украина направила конфискованные средства бывшего президента Украины Виктора Януковича на внедрение и развитие реформ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба.





“В 2018 году впервые в сводном государственном бюджете доля местных бюджетов составляет 51%... Каждая копейка должна быть инвестирована в школу, детский сад, новую дорогу, освещение, построение программы сельской медицины“, - подчеркнул Порошенко.





По его словам, несмотря на внешнюю агрессию, Украина продолжает внедрение реформ, в частности, строительство дорог, образовательная и медицинская реформы, проект развития сельской медицины, строительство жилья для контрактников в армии. Порошенко отметил, что все это частично реализуется и за счет возвращенных средств Януковича и его окружения.





Ранее генпрокурор Юрий Луценко озвучил сумму ущерба, который нанесло окружение Януковича Украине.



