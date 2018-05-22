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Новости
Экономика и Финансы
21 мая 18, 20:10
Как Украина тратит возвращенные деньги Януковича?
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Несмотря на внешнюю агрессию, страна продолжает реформы.
Украина направила конфискованные средства бывшего президента Украины Виктора Януковича на внедрение и развитие реформ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает его пресс-служба. 

“В 2018 году впервые в сводном государственном бюджете доля местных бюджетов составляет 51%... Каждая копейка должна быть инвестирована в школу, детский сад, новую дорогу, освещение, построение программы сельской медицины“, - подчеркнул Порошенко. 

По его словам, несмотря на внешнюю агрессию, Украина продолжает внедрение реформ, в частности, строительство дорог, образовательная и медицинская реформы, проект развития сельской медицины, строительство жилья для контрактников в армии. Порошенко отметил, что все это частично реализуется и за счет возвращенных средств Януковича и его окружения. 

Ранее генпрокурор Юрий Луценко озвучил сумму ущерба, который нанесло окружение Януковича Украине.

Источник: dengi.ua
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