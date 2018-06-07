МАУ возобновляет прямые рейсы между Киевом и Торонто

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сегодня, 6 июня 2018 года, выполнит первый рейс по маршруту Киев - Торонто (Канада).





Об этом сообщил президент авиакомпании Юрий Мирошников на пресс-конференции, посвященной запуску первого рейса.





"Я приятно удивлен и рад, что мы возобновляем прямое сообщение с Канадой. Благодаря запуску рейса мы сможем сблизить две страны физически, ведь ментально эти страны давно близки", - сказал он.





По его словам, рейс в Торонто стыкуется со многими рейсами восточного направления.





"Мы сделали так, что пассажиры смогут удобно путешествовать из Торонто в другие города Америки", - сказал он.





Также Мирошников отметил, что загрузка первого рейса составила 224 пассажира из 261 места в самолете.





Согласно пресс-релизу, розданному журналистам, новые дальнемагистральные рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам – на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания: бизнес, премиум-эконом и экономическим.





Рейсы из Киева будут отправляться в 11:20, а из Торонто - в 23:15.

Время в пути из Киева в Торонто составляет 10 часов 15 минут, в обратном направлении – 9 часов 50 минут.

Стоимость перелета Киев – Торонто в одну сторону с учетом налогов и сборов составляет от 8767 грн.





Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».



