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Новости
Экономика и Финансы
6 июня 18, 23:26
МАУ возобновляет прямые рейсы между Киевом и Торонто
Торонто
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Стоимость перелета Киев – Торонто в одну сторону составляет от 8767 грн, в пути такой рейс около 10 часов.
 Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сегодня, 6 июня 2018 года, выполнит первый рейс по маршруту Киев - Торонто (Канада). 

Об этом сообщил президент авиакомпании Юрий Мирошников на пресс-конференции, посвященной запуску первого рейса. 

"Я приятно удивлен и рад, что мы возобновляем прямое сообщение с Канадой. Благодаря запуску рейса мы сможем сблизить две страны физически, ведь ментально эти страны давно близки", - сказал он. 

По его словам, рейс в Торонто стыкуется со многими рейсами восточного направления. 

"Мы сделали так, что пассажиры смогут удобно путешествовать из Торонто в другие города Америки", - сказал он. 

Также Мирошников отметил, что загрузка первого рейса составила 224 пассажира из 261 места в самолете.

Согласно пресс-релизу, розданному журналистам, новые дальнемагистральные рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и субботам – на широкофюзеляжных самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания: бизнес, премиум-эконом и экономическим.

Рейсы из Киева будут отправляться в 11:20, а из Торонто - в 23:15. 
Время в пути из Киева в Торонто составляет 10 часов 15 минут, в обратном направлении – 9 часов 50 минут.
Стоимость перелета Киев – Торонто в одну сторону с учетом налогов и сборов составляет от 8767 грн. 

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».

Источник: unian.net
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