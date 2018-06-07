Долгожданный суд. В чью пользу решение Рады?

За то время пока в Украине пытались создать Высший антикоррупционный суд власть в своей трактовки этого вопроса прошла несколько стадий: от полного отрицания до зачисления в собственные победы.

Сначала мы слышали о том, что антикоррупционный суд это для стран третьего мира, и ни в одном цивилизованном государстве его нет. Затем украинцам рассказывали, что обязательно нужно соблюсти все нормы законодательства и Конституции при его создании.

В итоге, МВФ уже конкретно пригрозил оставить страну без такого нужного сейчас транша. И тогда депутаты таки проголосовали, но без подвоха, как всегда, не обошлось.

Зачем нужен этот суд?

В Украине за последние годы успели создать массу антикоррупционных организаций. Национальное антикоррупционное бюро занимается расследованием коррупционных преступлений. Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство этого следствия. Национальное агентство по противодействию коррупцию проверят декларации и доходах чиновников.

Все эти структуры работают по-разному. Самое независимое из них НАБУ. Ему больше всего доверяет население, его больше всего боятся политики.

Не хватает только суда. Рассмотрение большинства дел НАБУ затягивается и пробуксовывает в судах. Для того, чтобы этого не происходила нужен отдельный суд, который бы их рассматривал. Таким судом должен стать – Высший антикоррупционный суд.

Главная проблема

Если суд будет таким же независимым как НАБУ, то это угроза всей нынешней политической системе страны. Поэтому для политиков важен был контроль над формирование состава суда.

Международные партнеры Украины, в свою очередь, старались обеспечить непредвзятость в формировании суда. Порядок отбора судей и стал главным камнем преткновения.

Запад выступал за то, чтобы ключевым при отборе судей было решение совета международных экспертов. Украинская власть – не хотела отдавать все в руки международных партнеров. В итоге получился гибридный вариант.

Что вышло?

За создание суда проголосовало 317 народных депутатов. Перед этим депутаты больше недели рассматривали 1927 поправок к законопроекту. На голосовании присутствовал инициатор законопроекта президент Петр Порошенко.

В своем выступлении он отметил, что тот вариант законопроекта, который комитет подал на рассмотрение парламента, "полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и одновременно полностью соответствует Конституции и законам Украины". Порошенко призвал депутатов "найти в себе силы" и поддержать этот документ.

В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий отметил, что во время рассмотрения в сессионном зале наиболее противоречивых поправок, касающихся Общественного совета международных экспертов, "была найдена формула", которая тоже полностью соответствует рекомендациям "Венецианки".

Глава профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич пояснил положения закона об отборе судей в Антикоррупционный суд, которые вызвали больше всего споров.

По его словам, закон предусматривает, что не менее 3 из 6 членов Совета международных экспертов могут наложить вето на любую кандидатуру, предложенную в суд Высшей квалификационной комиссией судей. После этого кандидатуру рассматривают на специальном заседании, в котором принимают участие Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) и Совет экспертов. Если большинство участников этого совместного заседания и при этом минимум половина международных экспертов не поддержат кандидатуру, она прекращает участие в конкурсе на должность в Антикоррупционном суде.

Кроме того, рассказал Князевич, Совет экспертов может инициировать собеседования с кандидатами на должность судьи.

Согласно пояснительной записке к закону, членов Совета международных экспертов будет назначать ВККС на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, которые расследует НАБУ.

Закон также предусматривает, что Высший антикоррупционный суд будет сформирован в течение 12 месяцев и начнет свою работу при условии назначения не менее 35 судей.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением некоторых положений, которые вступают в силу с началом работы суда.

Опасные нюансы

Как пояснил в Facebook народный депутат Мустафа Найем, принятый закон предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающую роль в назначении судей Антикоррупционного суда.

По его словам, если в Общественном совете международных экспертов будет минимум 4 из 6 порядочных членов, они не пропустят в Антикоррупционный суд нечестных судей.

"Но в конце они нам нагадили, по мелочи. В форме работы Совета международных экспертов, в процедурах принятия решения по преодолению вето и немного - в субъектах, которые будут этих экспертов предлагать", - пишет депутат.

Народный депутат Светлана Залищук считает, что остались вопросы к закону. “Речь идет о регулировании работы Совета, его участия в заседаниях ВККС и процедуре принятия решений. Есть опасения, что эти несогласованности могут быть использованы для манипуляций”, - объяснила Залищук.

Комментарии

По мнению Залищук, президент не хотел закона и избегал его более двух лет. “Он тратил драгоценное время страны на создание института, который должен был уже выносить приговоры ворам, которых расследует НАБУ. К сожалению. Сначала игнором закона, который зарегистрировали мы. Потом – так называемыми палатами. Потом – "антикоррупционный суд – для африканских стран". Но! Президента принудили к принятию закона. Прогрессивные депутаты, активное гражданское общество, журналисты и международные партнеры. Это реально та коалиция, без которой реформы в стране были бы невозможны”, - комментирует Залищук.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президентский закон об Антикоррупицонном суде является фейком, однако решила отдать за него свой голос.

"В том варианте, который надо согласовывать, и после обеда принимать решение, после заключения (Венецианской комиссии). Я считаю, что это единственный путь, потому что то, что там сделано, ничего общего не имеет с независимым Антикоррупционным судом. И тот, кто хотел оставить коррупцию, тот пусть голосует. А кто боролся против нее - знайте, что это фейк" - заявила она в ходе заседания ВР.

Однако во время голосования за закон Тимошенко резко изменила свое мнение и проголосовала "за".

"На всех этапах отбора международные эксперты будут иметь возможность анализа профессиональных качеств кандидатов. Эксперты имеют право решающего голоса, чтобы кандидат, который не соответствует критериям, прекратил свое участие в конкурсе", - заявил министр юстиции Павел Петренко.

Он также сказал, что эксперты и члены ВККС будут иметь право проводить собеседования с кандидатами на должности судей в антикоррупционный суд.

"Конкурс начинается с подачи заявления кандидата. На этот конкурс на определенное количество должностей будет подано условно 1000 заявлений от кандидатов. Первый отсев будет происходить следующим образом: кандидаты, которые не соответствуют по образованию или по стажу... Условно останутся 500 кандидатов, которые будут допущены к тестам. Гипотетически успешно сдадут тесты - 200 человек. Международные эксперты имеют право собеседования или нет. Эксперты имеют право делать запрос по определенному количеству кандидатов, по которым остались вопросы, чтобы вынести вопрос на общее заседание экспертов и ВККС", - добавил Петренко.

По его словам, на заседании будет принято окончательное решение.

"На заседании будут присутствовать 6 международных экспертов и все члены ВККС. На заседании в случае, если кандидат не сможет получить поддержку хотя бы трех международных экспертов и половины состава ВККС, он автоматически снимается с конкурса", - пояснил он.





Источник: korrespondent.net

